Putin afirma que referendos de anexação visam "salvar a população" russófona

Declaração do presidente russo coincide com o último dia da votação nas regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou esta terça-feira a realização de referendos de anexação organizados por Moscovo em quatro regiões da Ucrânia com o objetivo de "salvar a população" russófona desses territórios.

"O resgate das pessoas em todos estes territórios onde se realiza o referendo (...) está no centro das atenções da nossa sociedade e de todo o país", disse Putin numa reunião com membros do Governo, citado pela agência francesa AFP.