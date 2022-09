GNR realiza buscas para encontrar Tânia Fernandes que desapareceu em Cabanas de Tavira

Durante o dia desta terça-feira "continuam as diligências para localizar" a mulher, precisou à agência Lusa António Ramalho, oficial responsável pelas Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR.

"[Após o alerta do desaparecimento] Foi logo solicitada a localização celular, recebemos a localização do telemóvel no dia seguinte, mas [o dispositivo] não estava com ela", acrescentou o responsável.

As autoridades acabaram por localizar o automóvel da mulher "ao pé da igreja das Cabanas de Tavira" e "no interior estava o telemóvel, a identificação e dinheiro", sublinhou a mesma fonte, frisando que "decorrem buscas e diligências para a localizar".

"Foram alertadas todas as instituições possíveis - Polícia Marítima, Bombeiros -, e decorrem as diligências, está a alargar-se cada vez mais o perímetro [de busca], mas até agora ainda não houve sucesso", prosseguiu.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelas 15h30, a operação de busca e resgate terrestre em Cabanas de Tavira envolvia um dispositivo de 16 elementos apoiados por sete veículos.

Os meios no local pertencem todos à GNR, disse previamente à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, remetendo quaisquer esclarecimentos para a corporação policial.