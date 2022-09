Cria de espécie “extinta na natureza” desde 2000 nasce no zoo de Lisboa

Fim de semana de 1 e 2 de outubro e dia do animal, 4 de outubro, terão um conjunto de atividades para celebrar efeméride.

O Jardim Zoológico de Lisboa, localizado em Sete Rios, anunciou, esta terça-feira, o nascimento de uma cria de Órix-de-cimatarra (Oryx dammah). A espécie classificada estava classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, desde o ano 2000, como "extinta na natureza".

A caça, a seca e a desertificação das zonas áridas e desertas do Norte de África são fatores que ameaçaram a sobrevivência da espécie. No entanto, muitas medidas têm sido postas em prática no sentido de a recuperar, nomeadamente a reprodução sob cuidado humano, a recuperação do habitat natural e a reintrodução organizada de manadas.

Para assinalar a efeméride, o Zoo de Lisboa desenvolveu um conjunto de atividades para o fim de semana de dia um e dois de outubro. Entre as 10h e as 16h, no espaço Animal Talks, os visitantes terão a oportunidade de ver reveladas curiosidades sobre os animais, entre eles, a mais recente cria. As "conversas com o Apicultor" será outra atividade a experienciar nestes dias, em que o objetivo é despertar o interesse dos miúdos e graúdos pela ciência e estimular o gosto da experimentação.

Ainda no dia 1 de outubro, o jardim zoológico de Lisboa receberá também o lançamento do livro "Uma Aventura no Arco-Íris" da autora Liliana Brito.

No dia do animal, que se celebra dia 4 de outubro, o zoo vai disponibilizar uma visita online gratuita, através do canal oficial de Youtube. Numa viagem com a duração de 45 minutos, com início às 11h, os visitantes virtuais vão poder explorar os quatro cantos do mundo, incluindo o habitat da mais recente cria, o Norte de África.