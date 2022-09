Guerra de claques dá prejuízo de 70 mil euros

A Polícia Judiciária está a investigar um incêndio que destruiu uma carrinha avaliada em 70 mil euros a pouco mais de 100 metros do Estádio da Luz. O fogo foi ateado com uma tocha de cor verde atirada intencionalmente para o interior da viatura na madrugada de domingo, poucas horas depois da final da Supertaça de futsal que foi disputada entre Benfica e Sporting. A dúvida neste momento é se o crime foi cometido por uma claque do clube de Alvalade ou do clube da Luz.Saiba a história completa em Correio da Manhã