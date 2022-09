"A Ucrânia nunca concordará com nenhum ultimato": Kiev sobre referendos da Rússia

País vai continuar com os esforços para libertar o território ucraniano ocupado por forças russas.

A Ucrânia disse esta quarta-feira que as votações organizadas pela Rússia em quatro regiões ucranianas para se tornarem parte da Rússia são "nulas e inúteis".



De acordo com o Ministério do Negócios Estrangeiros ucraniano, citado pela Reuters, "a Ucrânia nunca concordará com nenhum ultimato" e vai continuar com os esforços para libertar o território ucraniano ocupado por forças russas.

O país pediu ainda aos parceiros internacionais da Ucrânia a impôr novas e duras sanções a Moscovo e oferecer mais ajuda militar a Kiev.