Fruta de outono “altamente contaminada” com pesticidas

A fruta do outono na Europa, a portuguesa incluída, está "altamente contaminada" com pesticidas perigosos, indica um relatório da organização não governamental Pesticides Action Network Europe (PAN Europa) ontem divulgado.

Com base em dados oficiais, o relatório indica que grande parte de peras europeias (49%), uvas de mesa (44%), maçãs (34%), ameixas (29%) e framboesas (25%) foram vendidas com resíduos de pesticidas ligados ao aumento do risco de cancro, deformidades congénitas, doenças cardíacas e outros problemas graves de saúde.

A organização nota mesmo que a maior parte dos pesticidas em causa é uma ameaça, ainda que em doses muito baixas.Do documento, intitulado ‘Pesticide Paradise’, salienta-se que as peras portuguesas eram das mais contaminadas (68%), atrás das peras belgas (71%) e holandesas (70%). Entre as menos contaminadas estavam as romenas, letãs e suecas.