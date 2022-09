Um morto em operação antiterrorista na Bélgica

Operação policial estava relacionada com o tráfico de armas.

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência de uma operação anti-terrorista em Antuérpia, na Bélgica. O homem foi abatido depois de se ter envolvido num tiroteio com a polícia.

De acordo com um porta-voz do Ministério Público da Bélgica, citado pela AFP, adiantou que esta operação policial estava relacionada com o tráfico de armas.





Segundo as autoridades belgas, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreendidadas "várias armas e munições".

Estão a ser investigadas pela polícia possíveis ligações à extrema-direita.