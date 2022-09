Comissão parlamentar rejeita censura do Chega a Santos Silva, PSD abstém-se

PAN diz que iniciativa do Chega que pretende censurar comportamento de Santos Silva "padece de inconformidade constitucional e regimental".

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias rejeitou esta quarta-feira a admissibilidade do projeto do Chega que visava censurar o comportamento do presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, com a abstenção do PSD.

PS, IL, PCP, BE, PAN e Livre votaram favoravelmente o parecer da deputada do PAN, Inês Sousa Real, o Chega posicionou-se contra e o PSD absteve-se.





No parecer, Inês Sousa Real defende que a iniciativa do Chega que pretende censurar o comportamento do presidente da Assembleia da República "padece de inconformidade constitucional e regimental", não tendo condições para ser admitida.