Homem detido por burlas com telemóveis em Vila Nova de Gaia

GNR apreendeu diverso material cerâmico, seis telemóveis, duas máquinas de corte de cerâmica e 865 euros em numerário.

Um homem, de 48 anos, foi detido, pela GNR de Aveiro, pela suspeita de prática de burlas com telemóveis, na zona de Vila Nova de Gaia. O detido foi presente, na passada terça-feira, ao tribunal de instrução criminal de Aveiro para aplicação das medidas de coação. O suspeito vai aguardar o julgamento em prisão preventiva.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Aveiro apreendeu, também, diverso material cerâmico, seis telemóveis, duas máquinas de corte de cerâmica e 865 euros em numerário.



Segundo a investigação do NIC, um grupo de suspeitos abordava as vítimas na via pública propondo a compra de telemóveis "topo gama", a baixo preço, acabando por lhes entregar uma bolsa que no seu interior continha um objeto de cerâmica. As burlas foram concretizadas no distrito de aveiro e no norte do país.

Durante as diligências, a GNR identificou três homens, dos 30 aos 60 anos.



A operação contou com o apoio dos comandos territoriais de Águeda, Anadia, Aveiro, Oliveira de Azeméis, Ovar e Santa Maria da Feira. A PSP tem em esteve envolvida na operação.