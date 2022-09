Rússia deixa de emitir passaportes a reservistas mobilizados pelo Exército

"Se um cidadão já foi convocado para o serviço militar ou recebeu uma convocação, o passaporte internacional será recusado", afirma Governo russo.

A Rússia vai deixar de emitir passaportes para os reservistas mobilizados pelo Exército, pode ler-se hoje no portal informativo do Governo russo, no momento em que milhares de pessoas procuram sair do país