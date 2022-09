IL exige que marido de Ana Abrunhosa devolva fundos comunitários ou que a ministra se demita

Empresa, detida em parte pelo marido de Ana Abrunhosa, foi criada 15 dias antes do início da execução do projeto.

A Iniciativa Liberal (IL) deu esta quarta-feira à ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, até ao final do dia para se demitir ou que, em alternativa, sejam devolvidos os montantes de fundos comunitários recebidos por empresas do marido.

As declarações do deputado da IL Carlos Guimarães Pinto foram proferidas no parlamento, durante duas audições da ministra na comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, uma relativa à falta de apresentação de um relatório sobre o ordenamento do território e outra regimental, na qual Ana Abrunhosa deveria responder a questões dos deputados em relação às áreas que tutela.