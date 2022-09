Portugueses desperdiçam um milhão de toneladas de alimentos por ano

Se o desperdício alimentar fosse um país, estaria entre os 7% mais ricos.

Os portugueses desperdiçam anualmente um milhão de toneladas de alimentos, o que equivale a quase 100 quilos por pessoa, alerta o Movimento Unidos contra o Desperdício.

No âmbito do Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, assinalado na próxima quinta-feira, o Movimento diz em comunicado que também no resto do mundo os valores do desperdício alimentar são "extremamente preocupantes".





Citando um estudo, o Movimento refere que se o desperdício alimentar fosse um país, estaria entre os 7% mais ricos.