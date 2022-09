Ex-estrela da equipa de futebol do Everton chamado a combater na linha da frente da guerra na Ucrânia

Revelação feita pelo pai do jogador.

O antigo jogador da seleção russa e ex estrela da equipa inglesa do Everton, Diniyar Bilyaletdinov, foi chamado para combater na linha de frente da guerra na Ucrânia, revelou esta quarta-feira o pai.

Segundo noticiou o jornal britânico

, foi pai do ex jogador, Rinat, que confirmou que Bilyaletdinov, de 37 anos, recebeu uma convocatória do gabinete russo de registo e alistamento militar, mas fala em "inconsistência".

"É difícil falar de emoções, porque ele nunca serviu, embora tenha cumprido serviço militar, mas foi num regime específico desportivo, há 19 anos atrás. Ou seja, sim, prestou juramento, mas serviu na linha desportiva. A lei diz 'chamar pessoas até aos 35 anos de idade', ele tem 37, por isso há aqui algum tipo de inconsistência", adiantou Rinat.

O pai do antigo internacional russo acrescentou ainda: "Se houvesse uma mobilização geral, então não havia necessidade de fazer perguntas. Mas neste momento, o presidente estabeleceu uma mobilização parcial, por isso deve estar de acordo com a lei".

Com Moscovo a perder terreno no campo de batalha, Putin tem convocado mais recrutas para reforçar o ataque na Ucrânia.

