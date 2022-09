Homem filmado em trotinete elétrica a mais de 100 km/h na Avenida Marginal em Oeiras. Veja as imagens

Um homem foi filmado por um motociclista a conduzir uma trotinete elétrica a mais de 100 km/h na Avenida Marginal, na EN6, que liga Lisboa a Cascais.

Ao que apurou o

o vídeo terá sido filmado esta semana, às primeiras horas da manhã, e mostra como estes veículos podem andar a velocidades elevadas e escapar a qualquer controlo de radar. Uma vez que não têm matrícula, mesmo que sejam apanhados será impossível às autoridades emitir a respetiva multa.

No local onde foi registado o vídeo, entre a Cruz Quebrada e Algés, o limite de velocidade é de 50 km/h.O motociclista que gravou o vídeo com uma câmara no capacete também seguia em excesso de velocidade.A PSP não tem qualquer registo desta situação, apurou ojunto de fontes policiais.