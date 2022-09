Barco com 23 emigrantes afunda ao largo da costa da Florida durante o Furacão Ian

Quatro emigrantes cubanos conseguiram nadar até à costa da ilha Stock, em Key West.

Um barco que transportava emigrantes para os Estados Unidos afundou-se, esta quarta-feira, ao largo da costa da Florida, numa altura em que o estado norte americano é atingido pelo furacão Ian. 23 pessoas que estavam a bordo da embarcação estão agora desaparecidas.De acordo com o jornal britânico Independent, o Serviço de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos avançou que quatro emigrantes cubanos, que seguiam no barco, conseguiram nadar até à costa da ilha Stock, em Key West (Florida).No momento estão a decorrer buscas para encontrar as outras 23 pessoas desaparecidas.É esperado que o furacão Ian seja uma das tempestades mais devastadoras que abateu sobre os Estados Unidos da América, nos últimos anos. Está atualmente classificado como um furacão de Categoria 4, mas já próximo da Categoria 5.Milhões de residentes do estado norte americano da Florida estão sob ordem de evacuação.