Idoso de 80 anos morre em despiste de trator em Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda

O despiste ocorreu na estrada municipal e o condutor, um homem com 80 anos, "ficou debaixo do trator".

Um homem de 80 anos morreu hoje na sequência do despiste de um trator agrícola na localidade de Penha de Águia, em Figueira de Castelo Rodrigo, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 08h18, na localidade de Penha de Águia, freguesia de Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

O despiste ocorreu na estrada municipal e o condutor, um homem com 80 anos, "ficou debaixo do trator", disse à agência Lusa a mesma fonte do CDOS da Guarda.

"O óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda", indicou.

Foram mobilizados para o local 15 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, da GNR, da VMER e da proteção civil municipal.