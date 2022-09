Livre sugere que quartéis sejam usados para alojar estudantes, Costa reconhece "questão crítica"

Primeiro-ministro salientou que alguns edifícios públicos já foram adaptados para esse fim.

O Livre sugeriu esta quarta-feira que quartéis militares esvaziados sejam transformados em residências estudantis e o primeiro-ministro reconheceu que esta é "uma questão crítica" mas salientou que alguns edifícios públicos já foram adaptados para esse fim.

O deputado único do Livre, Rui Tavares, questionou o primeiro-ministro, António Costa, no debate sobre política geral no parlamento quanto à crise de alojamento de estudantes no país, principalmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Rui Tavares sugeriu que os quartéis militares que não estiverem atualmente a ser usados possam ser transformados em residências universitárias e perguntou ao chefe do executivo se estaria disposto a fazer essa análise "daqui até ao fim do ano".