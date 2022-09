Instituto Nobel diz estar fora de causa retirar prémio da paz a Ximenes Belo

Antigo bispo é suspeito de abusos sexuais de menores.

O Instituto Nobel da Noruega esclareceu esta quinta-feira estar "fora do âmbito de competências do Comité" retirar o Nobel da Paz a Ximenes Belo, suspeito de abusos sexuais de menores, e escusou-se a comentar o caso.

"O Comité [do Nobel] muito raramente comenta o que um laureado com o Prémio da Paz pode fazer ou dizer nos anos após receber o prémio ou sobre o que um laureado pode ter feito no passado sem relação com o seu esforço premiado", afirmou Olav Njølstad, diretor do Instituto Nobel norueguês, em Oslo, em resposta à Lusa.

"Em geral, está também fora do âmbito de competências do Comité retirar um prémio uma vez atribuído. Os estatutos da Fundação Nobel excluem esta opção", acrescentou Njølstad.