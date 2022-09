Putin decreta independência das regiões ucranianas ocupadas de Kherson e Zaporíjia. Anúncio oficial feito amanhã

Publicação feita esta quinta-feira.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou esta quinta-feira decretos que reconhecem que as regiões ucranianas militarmente ocupadas de Kherson e Zaporíjia como independentes.Os decretos foram tornados públicos pelo Kremlin e este era um passo necessário para Putin poder avançar com um anúncio oficial, que será feito esta sexta-feira e irá anunciar que as regiões fazem agora parte da Rússia.