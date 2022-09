Maduro cria novas bases militares para combater tráfico de droga

O anúncio foi feito esta quinta-feira.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou quinta-feira às Forças Armadas Bolivarianas (FANB) que instalem "novas bases militares" na península de Paraguaná (510 quilómetros a noroeste da capital, Caracas) para combater o narcotráfico.

"Já dei ordens secretas para o estabelecimento de bases militares na zona. Novas bases militares, não bases militares tradicionais, novas em conceito, na sua integração com a população, na sua ocupação territorial, na sua capacidade de vigilância e de reação armada", disse.

Maduro falava durante as celebrações do 17.º aniversário do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Bolivarianas (CEOFANB) da Venezuela, evento que foi transmitido pela televisão estatal venezuelana.