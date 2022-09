GNR apreende armas a suspeito de 60 anos acusado de agredir a mãe de 82 no Fundão

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial do Fundão.

A GNR do Fundão apreendeu três armas de fogo a um homem, de 60 anos, que é suspeito de ter agredido a mãe, de 82 anos, naquele concelho.

Em nota de imprensa, o Comando Territorial de Castelo Branco explicou que a apreensão foi realizada através do através do Posto Territorial do Fundão, na segunda-feira.

"No âmbito de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, um homem de 60 anos, tinha agredido, ofendido e ameaçado com recurso a arma de fogo a vítima, a sua mãe de 82 anos".

A GNR detalhou que foi realizada uma busca domiciliária, que culminou na apreensão, como medida cautelar, de três caçadeiras e de 614 munições.

A GNR lembrou que a violência doméstica é crime público e que denunciar é uma responsabilidade coletiva.