Recebeu um email sobre reembolso do IVA? Tenha cuidado. Mensagens "são falsas e devem ser ignoradas"

Um email falso sobre reembolso de IVA está a ser enviado a contribuintes em nome do Fisco, segundo um alerta de segurança publicado no Portal das Finanças, o quarto aviso do género este mês.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no alerta publicado na sua página da internet, informa ter conhecimento de que "alguns" contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes do Portal das Finanças, nas quais é pedido que se carregue num link fornecido para recebimento de um alegado reembolso.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", avisa a AT, reforçando que "em caso algum" a operação deve ser efetuada.

Este foi o quatro alerta de segurança publicado em setembro no Portal das Finanças.