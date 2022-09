Despiste no IC20 faz um ferido ligeiro no sentido costa da Caparica/Almada

Veículo de pesados deixa via obstruída.

Um veículo pesado de mercadorias despistou-se, esta sexta-feira, e fez um ferido ligeiro no sentido Costa da Caparica/Almada.A via está obstruída, mas com circulação normal.No local estiveram os Bombeiros de Cacilhas, INEM e Brisa.As causas do acidente ainda estão por apurar.