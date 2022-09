"Perguntava se algum rapaz já me tinha tirado as cuequinhas": Vítima relata abusos do padre de Joane, Braga

Sacerdote abusava sexualmente de meninas no confessionário.

Foram divulgados relatos de crimes de abusos sexuais de menores na vila de Joane, nos arredores de Braga. Nas redes sociais, várias vítimas denunciaram o padre Fernando Sousa e Silva como o autor dos abusos praticados durante décadas.Segundo o jornal I, o sacerdote abusava sexualmente de meninas no confessionário. Uma das vítimas relata que entrava no confessionário sem pecados e "saía cheia deles"."Perguntava se algum rapaz já me tinha tirado as cuequinhas, se me mexera no pipi, se se metera em cima de mim e se me apalpava os seios. Ao mesmo tempo punha-me a mão no peito", refere uma das vítimas.Este sacerdote chegou a ser denunciado ao arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, entre 1999 e 2002, mas nunca foram investigadas.