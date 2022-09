Homem de 29 anos detido por suspeitas de tráfico de droga

Detenção ocorreu esta quarta-feira.

Um homem, de 29 anos, foi detido, pela GNR da Feira, pela suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu, esta quarta-feira, em Lamas, Feira, na sequência de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Feira.Na sequência da operação, que já decorria há um mês, a autoridade apreendeu 14 doses de liamba, 22 doses de haxixe, 20 pés de canábis, um telemóvel, um computador, uma balança precisão e diverso material relacionado com o cultivo e tráfico de estupefacientes.A operação contou, ainda, com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da Feira. O detido foi presente a um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira para conhecer as medidas de coação.No final do primeiro interrogatório judicial, o suspeito ouviu ser decretada as medidas de coação de termo de identidade e proibição de contacto com pessoas ligadas ao tráfico de estupefacientes. O arguido, que é morador em São João de Ver, na Feira, terá ainda de se sujeitar a tratamento psiquiátrico.