Suspeito de agredir homem com ferro na cabeça em Matosinhos foi detido pela PJ

Factos remontam à madrugada do passado dia 17, junto a um bar, na sequência de uma discussão por um motivo fútil.

A Polícia Judiciária do Porto deteve o suspeito de ter agredido violentamente um homem, junto a um bar em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, na madrugada de dia 17 de setembro.



O detido, metalúrgico, de 22 anos, que já tem antecedentes criminais por tráfico de droga, está indiciado pelos crimes de homicídio na forma tentada e tráfico de estupefacientes.





Em comunicado, a PJ explica que, no âmbito de diligências de busca ontem realizadas, foi-lhe apreendida uma quantidade substancial de produto estupefaciente. Os factos remontam à madrugada do passado dia 17, junto a um bar, na sequência de uma discussão por um motivo fútil.O desentendimento entre dois grupos de jovens terá começado dentro do estabelecimento, mas só cá fora é que se envolveram em confrontos. O agora detido foi buscar um ferro de grandes dimensões ao carro e começou a agredir violentamente o outro na cabeça, provocando-lhe lesões graves.Após ter agredido a vítima, de 35 anos, o agressor entrou num carro e colocou-se em fuga.Vai ser agora presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.