Segurança Social encerra lar de idosos em Peniche. Familiares fazem acusações de maus-tratos

Alguns utentes foram transportados para o hospital.

A Segurança Social mandou, durante a manhã desta sexta-feira, encerrar um lar de idosos em Geraldes, em Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche. Ao todo foram retirados 35 idosos do estabelecimento, sendo que quatro deles foram transportados para o hospital. Os restantes serão distribuídos por lares da região ou acolhidos por familiares.Ao que oapurou junto de familiares, o lar estaria em situação ilegal."Uma assistente social ligou-se a dizer que a minha mãe tinha sido transportada para o hospital e há suspeitas de maus-tratos no lar", contou uma filha de uma utente aoNo local estão técnicos da Segurança Social, assim como a GNR e a Proteção Civil.