Pelos menos oito feridos em desabamento de estrututa do Estádio Monumental do Chile. Veja as imagens do momento

Estádio Monumental David Arellano, no Chile,

[IMÁGENES SENSIBLES]

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas depois de uma estrutura publicitária doter desabado, esta sexta-feira, no sector "Cordillera". O incidente aconteceu depois dos adeptos terem subido a infraestrutura, durante um treino à porta aberta do clube Colo Colo, de preparação para o jogo deste domingo contra o Universidad Catolica.Segundo a rádio chilena BioBioChile, o acidente aconteceu no dia em que o estádio celebra 33 anos desde a inauguração oficial.Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram que também que os cartazes gigantes do estádio estiveram prestes a cair sobre os mais de 10 mil adeptos presentes."Vimos o acidente à distância e vamos agora para lá ver o que aconteceu e se for necessário prestar ajuda. Se existirem feridos", disse à BioBio Edmundo Valladares, antigo presidente do clube.Os primeiros relatórios das equipas de socorro apontam para oito pessoas feridas, mas os bombeiros acreditam que o número possa ser maior e que várias vítimas possam ter deixado o local pelos seus próprios meios.