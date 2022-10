FPF cria equipa especial para investigar denúncias de assédio sexual

Equipa constituída por membros do próprio Conselho de Disciplina e da Comissão de Instrução Disciplinar da Federação.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu, esta sexta-feira, criar uma equipa especial para se dedicar, com urgência, à instauração dos processos instaurados na sequência das denúncias de assédio sexual.Segundo fonte oficial da FPF, a equipa é constituída por membros do próprio Conselho de Disciplina e da Comissão de Instrução Disciplinar da Federação.A decisão acontece um dia depois das denúncias de várias jogadoras do Rio Ave contra o antigo treinador Miguel Afonso.