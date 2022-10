Idoso atropelado por carro que seguia em marcha atrás em Cascais

Vítima foi transportada para o hospital.

Um idoso de 85 anos foi atropelado, esta tarde de sexta,feira, no Largo do Chafariz, em Tires, Cascais, por um carro que seguia em marcha atrás.O alerta foi dado às 14h00 e segundo apurou o, a vítima partiu o pulso direito e sofreu diversos hematomas nas pernas e na cara.O idoso foi assistido pelos bombeiros da Parede. No local estiveram 9 operacionais, apoiados por 3 viaturas.A vítima foi transportada para o Hospital de Cascais