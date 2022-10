Jovem de 21 anos morre esmagada por guarda-roupa em hotel histórico

Tudo aconteceu depois de uma noite de festa em que a vítima esteve a beber álcool com os amigos.

Chloe Haynes, de 21 anos, morreu no passado dia 10 de setembro quando o guarda-roupa do hotel Adelphi, em Liverpool, Inglaterra, lhe caiu em cima e lhe esmagou a traqueia.De acordo com a mãe da jovem, Nicola Williams, tudo aconteceu depois de uma noite de festa em que a vítima esteve a beber álcool com os amigos."Ela tinha estado a beber e estava um pouco bêbeda, por isso um amigo levou-a de volta ao hotel para dormir", revelou Nicola que disse ainda que a filha se terá levantado "da cama confusa, sem saber onde estava, e abriu a porta do guarda-roupa talvez pensando que era a casa de banho ou a porta para voltar a sair do quarto".Nicola Williams disse ainda que o guarda-roupa "era grande, velho e pesado" e que esmagou a traqueia de Chloe.A jovem foi encontrada por volta das 06h37 quando uma amiga regressou ao quarto do hotel. De acordo com o jornal Daily Mail, ao deparar-se com o que tinha acontecido, a rapariga desatou aos gritos e foi ajudada por outros hóspedes, que ainda tentaram levantar o guarda-roupa. No entanto, já nada foi possível fazer para salvar Chloe.