Professora com cancro morre sem resposta do Ministério da Educação

Josefa Maria Marques, de 51 anos, professora do 1º ciclo que sofria de doença oncológica, morreu, no dia 23 de setembro, sem uma resposta do Ministério da Educação (ME). A docente esteve nos últimos anos colocada na área de residência, na Escola Dr. José Casimiro Matias, em Almeida, através do regime de Mobilidade por Doença (MPD), uma vez que necessitava de tratamentos e apoio da família. Devido às alterações introduzidas este ano ao regime de MPD, a professora viu ser-lhe reconhecida a "doença incapacitante", mas foi colocada a mais de 200 quilómetros de casa, no Agrupamento de Oleiros.