Nova lei para as escolas: Alunos e alunas partilham casa de banho

Projeto de lei do PS pretende ultrapassar inconstitucionalidade de diploma do Governo sobre o direito à autodeterminação da identidade de género.

Os alunos vão poder escolher a casa de banho nas escolas em função do género com que se identificam. A medida consta de um projeto de lei do PS, já entregue no Parlamento. Na prática, com a aprovação deste projeto de lei, as casas de banho e balneários dos rapazes podem ser utilizadas pelas raparigas e vice-versa.

O novo projeto de lei do PS apenas abrange os alunos e não os professores e funcionários, como defendem o BE e PAN. O projeto de lei do PS pretende ultrapassar a inconstitucionalidade de um diploma do Governo de 2018 sobre o direito à autodeterminação da identidade de género.