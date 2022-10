Expectativas na vitória de Lula e na aceitação do resultado por Bolsonaro

Últimas sondagens dão a Lula da Silva 50% e 36% a Jair Bolsonaro.

O Brasil vai a votos no domingo para as eleições presidenciais com a possibilidade de Lula da Silva ser eleito logo à primeira volta, mas na expectativa de saber se o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, reconhecerá a votação.

As últimas sondagens dão a Lula da Silva 50% das intenções de voto, um valor que lhe garante já a vitória na primeira volta, enquanto os valores de Jair Bolsonaro rondam os 36%.





O debate de quinta-feira à noite, na rede Globo, não deverá ter tido grande influência na conquista de novos votos por parte dos dois grandes candidatos, segundo vários analistas citados na imprensa brasileira, já que acabou por se tornar num 'campo de batalha sujo' onde os ataques, acusações de corrupção mútuas e pedidos de defesa da honra foram a tónica.