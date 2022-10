Banco Mundial concede mais 540 milhões de euros a Kiev

Apoio é para permitir à Ucrânia "responder às necessidades urgentes causadas pela invasão russa", dz Anna Bjerde.

O Banco Mundial anunciou que irá conceder um apoio adicional no valor de 530 milhões de dólares (540,6 milhões de euros) para permitir à Ucrânia "responder às necessidades urgentes causadas pela invasão russa".

O apoio, que assume a forma de um empréstimo, através do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, é garantido pelo Reino Unido, no valor de 500 milhões de dólares (510 milhões de euros), e pela Dinamarca, no valor de 30 milhões (30,6 milhões de euros), revelou na sexta-feira o Banco Mundial, num comunicado.





"O balanço da destruição e danos na Ucrânia é impressionante e continua a aumentar. O apoio da comunidade internacional até agora tem sido impressionante (...). O povo ucraniano enfrenta um longo caminho para a reconstrução e os parceiros continuarão a apoiar", garantiu no comunicado a vice-presidente do Banco Mundial para a Europa e Ásia Central, Anna Bjerde.