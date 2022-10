Parlamento Europeu reúne-se em sessão plenária dominada pela escalada bélica russa

Anexação das quatro regiões ucranianas correspondem a cerca de 15 por cento do território terrestre da Ucrânia.

O Parlamento Europeu reúne-se na próxima semana, de segunda a quinta-feira, numa sessão plenária dominada pela escalada bélica da Rússia na guerra com a Ucrânia.

Na quarta-feira, os eurodeputados vão debater a recente escalada russa no conflito com a Ucrânia, nomeadamente a mobilização de milhares de reservistas russos, a organização de denominados "referendos" em partes ocupadas da Ucrânia e as ameaças nucleares do Presidente russo, Vladimir Putin.