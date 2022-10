Bacalhau à Brás faz sucesso no programa de culinária 'Masterchef Austrália'

Lusodescendente apresentou receita portuguesa de bacalhau em televisão.

Christina Batista, a concorrente da 14.ª edição do MasterChef Austrália, surpreendeu os jurados Andy Allen, Melissa Leong e Jock Zonfrillo com um prato de gastronomia portuguesa.





No episódio que foi transmitido pela Sic Mulher, a participante que apostou num Bacalhau à Brás para "tentar surpreender", acabou por ser bem sucedida. A cozinheira ouviu comentários como: "Parece tão simples, mas é muito complexo. E não são sabores nada fáceis" ou "ficou tudo bem equilibrado. É uma demonstração óbvia de conhecimento e técnica".

"Isto é divinal. É incrível, Christina", afirmou o jurado Andy Allen, depois de ter provado a iguaria portuguesa. "Foi feito com tanta perícia que me deixaste sem palavras", disse o outro jurado, Jock Zonfrillo.



A lusodescente não aguentou a emoção e ficou em lágrimas com os comentários dos jurados. As imagens da prova já estão a circular na Internet.



É a segunda vez que Christina participa no concurso culinário, em 2013, conquistou o quinto lugar. Na edição de 2022, a cozinheira decidiu recorrer às raízes e valeu-lhe o alfinete de imunidade.



O sucesso de um bacalhau à Brás.