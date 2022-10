Rússia suspende fornecimento de gás a Itália previsto para hoje

Empresa Gazprom alega impossibilidade de transporte através da Áustria.

A empresa russa Gazprom suspendeu as suas entregas de gás à Eni previstas para hoje, alegando a impossibilidade de o transportar através da Áustria, anunciou a empresa italiana.

"A Gazprom informou-nos que não pode confirmar a entrega dos volumes solicitados para hoje, citando a impossibilidade de transportar o gás através da Áustria", disse a Eni num comunicado.





Em consequência, "os fluxos de gás russo para a Eni através do ponto de entrada de Tarvisio serão zero" durante o dia de hoje, acrescentou a gigante italiana, citada pela agência francesa AFP.

A maior parte do gás russo entregue em Itália passa pela Ucrânia através do gasoduto TAG que chega a Tarvisio, no norte do país, na fronteira com a Áustria.