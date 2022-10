CMTV dispara mais 22% e tem mais espectadores que principais concorrentes juntos

A CMTV obteve em setembro um share médio de 5,5%, equivalente a 110 mil e 500 espectadores em média a cada minuto de emissão, todos os dias, ao longo de todo o mês. O resultado da CMTV representa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, mês em que registou um share médio de 4,4%.

A CMTV é o canal líder de informação em Portugal, e ganha à concorrência há 150 dias sem interrupção.

O canal CNN fechou setembro com 3% de share e a SIC Notícias com 2,2%. Juntos têm menos espectadores que a CMTV.A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo mas ainda não está na TDT. Todos os resultados são da responsabilidade da GFK.