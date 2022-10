Depois do sucesso dos ténis Lidl lança carro com as cores da marca

Nova campanha surge em colaboração com a marca de carros inglesa Mini.

Depois do sucesso dos ténis do Lidl, que chegaram a ser vendidos por dois

mil euros em plataformas online como o eBay, a empresa alemã prepara-se para uma nova estratégia de marketing: três carros com as cores da marca.

Segundo o site francês Ecónomie, a nova campanha do Lidl surge em colaboração com a marca de carros inglesa Mini.O que começou como uma piada para o dia das mentiras, com uma publicação nas redes sociais sobre um carro com as cores da marca, no passado dia 1 de abril, tornou-se agora uma realidade: o Lidl França partilhou uma fotografia, na sua página de Twitter, de um Mini Cooper amarelo, azul e vermelho que, mais tarde, apareceu novamente num vídeo promocional da marca, na televisão francesa.O diretor de marketing da empresa alemã Michel Biero esclareceu que "os três Minis não vão estar à venda pois são três prémios de um concurso organizado pela marca, para celebrar o seu primeiro ano de existência em França, dentro de poucos dias".