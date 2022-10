Qatar vai colocar adeptos bebedos em "tendas sóbrias" durante Mundial de futebol

No país árabe, aqueles que forem apanhados a consumir bebidas alcoólicas em público podem ser condenados com penas de prisão.

Os adeptos que consumirem bebidas alcoólicas e criarem desordem nos recintos do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, vão ser colocados em "tendas sóbrias" enquanto estiverem sob a influência de álcool.Segundo o jornal britânico Daily Mail, as "tendas sóbrias" estão a ser consideradas uma abordagem "suave" do Qatar quanto aos adeptos embriagados, uma vez que, no país, aqueles que forem apanhados a consumir bebidas alcoólicas em público podem ser condenados com penas de prisão.Estas "tendas sóbrias" vão ser utilizadas para os adeptos que se tenham envolvido em "incidentes menores" ou que se tornem uma ameaça para si e para os que os rodeiam.Os adeptos que forem levados para as tendas vão ser forçados a permanecer no local até que as autoridades lhes passem uma autorização para sair. Uma vez recuperados dos efeitos do álcool serão mandados embora com um aviso formal e uma bofetada no pulso, avança o Daily Mail.São esperados mais de 2,5 milhões de adeptos de todo o mundo para assistir ao torneio mundial no Qatar.Um pouco por todo mundo, os adeptos de futebol estão habituados a consumir bebidas alcoólicas nos dias de jogo e, por isso, a posição do Qatar quanto ao álcool pode ser um "choque de realidade", refere o Daily Mail.