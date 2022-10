Facebook cancela opção de vendas em direto

Anúncio foi feito pela própria rede social.





O Facebook decidiu proibir, a partir deste sábado, a opção que permitia aos utilizadores realizar compras em direto na plataforma. O anúncio foi feito pela própria rede social."Vais poder continuar a utilizar o Facebook Live para transmitir eventos em direto, mas não vais poder criar listas de reprodução de produtos nem identificar produtos nos teus vídeos", refere o comunicado divulgado pela empresa.

Com o encerramento de diversos estabelecimentos durante a pandemia, cresceram as vendas online e em direto através da rede social.



A decisão aconteceu porque a plataforma está a apostar em vídeos de curta duração e alterou o foco para o Reels no Facebook e no Instagram, o produto de vídeo de curta duração da Meta, conforme explica a nota da empresa.

"Se quiseres alcançar e interagir com as pessoas através de vídeos, experimenta o Reels e os anúncios do Reels no Facebook e no Instagram. Também podes identificar produtos no Reels no Instagram para permitir uma consideração e descoberta mais profundas", referiu a empresa.