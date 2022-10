Morte de Sara tirou fé a David Carreira

O cantor David Carreira confessou-se a Manuel Luís Goucha na TVI e admitiu que, depois da morte da irmã, Sara Carreira, ficou zangado com o destino e deixou "um bocado de ser religioso". Felizmente, acrescentou o músico, de 31 anos, "pouco a pouco as coisas vão evoluindo para um caminho melhor".Saiba mais no Correio da Manhã