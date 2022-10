Regresso dos turistas chinesas vai revitalizar economia de Macau

Emissão de vistos para visitar Macau promove "recuperação do dinamismo económico", disse o líder do Governo da região chinesa.

A decisão da China de voltar a permitir excursões organizadas e emitir vistos eletrónicos para visitas a Macau, até novembro, vai "promover a recuperação do dinamismo económico", disse o líder do Governo da região chinesa.

Num discurso durante as celebrações dos 73 anos da implantação da República Popular da China, este sábado, Ho Iat Seng disse que as medidas demonstram o "total apoio" de Pequim ao "melhoramento do bem-estar da população".





Na apresentação das medidas, em 24 de setembro, Ho Iat Seng tinha dito que a emissão de vistos eletrónicos deverá ser retomada em "finais de outubro ou início de novembro" e as excursões organizadas em novembro, começando pela província vizinha de Guangdong.