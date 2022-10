Chuvas torrenciais causam 13 mortos e três desaparecido na Venezuela

Mau tempo causou estragos em vários estados do país.

O número de mortos pelas chuvas torrenciais que atingiram a Venezuela nas últimas duas semanas subiu para 13 este sábado, depois das autoridades locais terem confirmado mais três mortes.

As buscas por pelo menos três pessoas ainda desaparecidas prosseguem.





O mau tempo causou estragos em vários estados do país, como Táchira, oeste da Venezuela, onde as autoridades encontraram na passada sexta-feira o nono corpo de um grupo de dez pessoas arrastado há uma semana pela inundação de uma ravina no município de Lobatera, o governador local Freddy Bernal confirmou à televisão pública VTV.