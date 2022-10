Carro totalmente consumido pelas chamas na A1, sentido Lisboa-Porto

Incidente aconteceu ao quilómetro 91.

Um automóvel incendiou-se e ficou totalmente consumido pelas chamas na manhã de domingo, na A1 sentido Lisboa - Porto. O incidente aconteceu ao quilómetro 91.Segundo apurou o, o ocupante da viatura escapou ileso.No local estiveram 16 operacionais apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Pernes, Alcanena e Santarém. O fogo foi extinto com o auxílio do carro de combate a incêndios dos Bombeiros de Pernes.O trânsito encontrava-se condicionado, tendo sido feita a circulação apenas pela via da esquerda.