Colisão com carro faz ferido grave em Matosinhos

Um motociclista ficou com ferimentos graves, na sequência de uma aparatosa colisão entre mota em que seguia com um carro, na A4, ao quilómetro 5, em Leça do Balio, Matosinhos.O alerta foi dado às 12h32.No socorro, estiveram os Bombeiros de S. Mamede de Infesta e o INEM.Depois de estabilizada, a vítima foi levada para o Hospital de S. João, no Porto.As causas da colisão são desconhecidas. Estão agora a ser averiguadas pelas autoridades.