Marcelo Rebelo de Sousa envia mensagem de condolências ao Presidente da Indonésia

Os incidentes ocorreram na noite deste sábado, quando milhares de adeptos do clube Arema invadiram o campo após uma derrota por 3-2 frente aos rivais do Persebaya Surabaya no Estádio Kanjuruhan de Malang, província de Java Oriental, e entraram em confronto com as forças de segurança.

Os tumultos ocorridos no recinto causaram a morte de 174 pessoas, segundo um balanço divulgado este domingo pelas autoridades indonésias. Há também registo de 323 pessoas feridas.