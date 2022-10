Rússia restringe acesso à SoundCloud por espalhar informações "falsas"

Governo russo está a lutar contra as grandes empresas tecnológicas para controlar o fluxo de informação, desde que enviou tropas para a Ucrânia.

órgão executivo russo responsável pela censura na mídia e nas telecomunicações)

A Rússia restringiu o acesso à aplicação de streaming de música SoundCloud, este domingo, por alegadamente espalhar "informação falsa" sobre o que Moscovo chamou uma "operação militar especial" na Ucrânia.Segundo a agência de notícias russa Interfax, a Rússia está a lutar contra as grandes empresas tecnológicas para controlar o fluxo de informação, desde que enviou tropas para a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. O país já restringiu o serviço da rede social Twitter e proibiu a utilização do Facebook e do Instagram."O Roskomnadzor (restringiu o acesso ao serviço SoundCloud, por publicação de conteúdo que contém informações falsas sobre a natureza da operação militar especial no território da Ucrânia", disse a Interfax.O acesso ao serviço foi bloqueado a pedido da Procuradoria-Geral da Rússia, que acrescentou que as informações em questão diziam respeito à forma e métodos de guerra da operação especial, incluindo "ataques a civis, greves a infra-estruturas civis, sobre numerosas baixas civis às mãos de soldados russos".