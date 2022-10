"A Igreja tem casos de pedofilia mas não é pedófila": Bispo D. José Ornelas fala sobre suspeita de encobrir abusos sexuais

O bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, falou em exclusivo aodepois de ser anunciado de que está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de ter ajudado, em 2011, a encobrir dois padres italianos, suspeitos de pedofilia num colégio dos Dehonianos, em Moçambique.Quando questionado se lhe ocorreu abdicar de cargo perante as acusações, o bispo garantiu que "não está em causa e ninguém me pediu".

"Soube do caso através de uma pessoa da comunicação social que deve ter tido acesso a coisas do Ministério Público, que eu acho que deviam estar em segredo de justiça. Eu não sabia de absolutamente nada", revelou D. José Ornelas.Quando questionado se teme que acusações tenham repercussão na imagem da Igreja portuguesa a longo prazo, o bispo de Leiria-Fátima respondeu: "Não aceito que me venham dizer que a Igreja católica é pedófila. Temos caso de pedofilia temos, mas esse é um caso transversal a toda a sociedade".D. José Ornelas garante que é importante esclarecer situações de abusos sexuais dentro e fora das igrejas e que "temos de fazer justiça a quem foi vítima de coisas destas. É muito fácil atingir a Igreja. É preciso é que nos juntemos como sociedade para inverter esta situaçao. A maior parte dos abusos tem parte na família. As crianças são abusadas num ambiente em que confiam e estas situações são dramáticas para a vida inteira" acrescentou.